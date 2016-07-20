Трамваи временно не будут ходить в Нижнем Тагиле

TagilCity.ru передаёт, что в связи с ремонтными работами трамваи не будут ходить по Вагонке (маршрут номер 10). Движение остановлено на 4 ночи, сообщает трамвайное управление Нижнего Тагила.
Именно поэтому в этом районе города горожанам необходимо планировать свой маршрут с учетом остановки движения транспорта, также рекомендуется брать такси.
Добавим только, что до этого случая общественность уже была недовольна решениями МУП «Тагильский трамвай», поступали жалобы о неудовлетворительной работе предприятия.