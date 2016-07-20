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Трамваи временно не будут ходить в Нижнем Тагиле

20 июля 2016, 20:55
В одном из районов Нижнего Тагила решено остановить движение трамваев ночью.

TagilCity.ru передаёт, что в связи с ремонтными работами трамваи не будут ходить по Вагонке (маршрут номер 10). Движение остановлено на 4 ночи, сообщает трамвайное управление Нижнего Тагила.

Именно поэтому в этом районе города горожанам необходимо планировать свой маршрут с учетом остановки движения транспорта, также рекомендуется брать такси.

Добавим только, что до этого случая общественность уже была недовольна решениями МУП «Тагильский трамвай», поступали жалобы о неудовлетворительной работе предприятия.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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