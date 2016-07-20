Центр генетической медицины будет создан в Башкирии

Как информирует mkset.ru, ученые Башкирии накопили огромный уникальный опыт за последние десятилетия работы и его нужно передать практикующим врачам.
В данный момент лаборатория почти полностью готова к запуску. Лицензия на медицинскую деятельность получена по направлениям «Клиническая лабораторная диагностика» и «Генетика». Оборудование запущено.
В центре можно будет идентифицировать генетические нарушения при различных наследственных заболеваниях, и выявить генетическую предрасположенность.
Рустэм Хамитов подчеркивает, что времени откладывать открытие центра – нет, потому что это спасенные жизни и новое качество здравоохранения.