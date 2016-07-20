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В Нижнем Новгороде сняли с реализации почти 9 т некачественных продуктов

20 июля 2016, 20:00
Деятельность семи пищевых предприятий приостановлена за полгода.

Как информирует newsnn.ru, в 2016 году за 1 полугодие органами Роспотребнадзора были забракованы 565 партий пищевых продуктов и продсырья.

158 партий импортной продукции не прошли проверку. Общий вес – 2059 кг. самый частый брак встретился в плодоовощной продукции, молочной, кондитерской, рыбной. Плодоовощной продукции снято с утилизации 6502 кг. Суды рассмотрели уже 64 дела, а всего их было передано Роспотребнадзором – 63.

Число крупных и средних предприятий, чья деятельность связана с пищевыми продуктами, снизилось.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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