В Нижнем Новгороде сняли с реализации почти 9 т некачественных продуктов

Как информирует newsnn.ru, в 2016 году за 1 полугодие органами Роспотребнадзора были забракованы 565 партий пищевых продуктов и продсырья.
158 партий импортной продукции не прошли проверку. Общий вес – 2059 кг. самый частый брак встретился в плодоовощной продукции, молочной, кондитерской, рыбной. Плодоовощной продукции снято с утилизации 6502 кг. Суды рассмотрели уже 64 дела, а всего их было передано Роспотребнадзором – 63.
Число крупных и средних предприятий, чья деятельность связана с пищевыми продуктами, снизилось.