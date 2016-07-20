В Нижнем Новгороде сняли с реализации почти 9 т некачественных продуктов

158 партий импортной продукции не прошли проверку. Общий вес – 2059 кг. самый частый брак встретился в плодоовощной продукции, молочной, кондитерской, рыбной. Плодоовощной продукции снято с утилизации 6502 кг. Суды рассмотрели уже 64 дела, а всего их было передано Роспотребнадзором – 63.