Оплачивать проезд транспортными картами нижегородцы стали чаще

В 1-м полугодии этого года из 71,7 поездок, которые зарегистрировала система, около половины было оплачено такими картами. Во 2-м квартале количество поездок, оплаченных таким образом, увеличилось на 25%. А число пассажиров, регулярно использующих эту карту, выросло на 27%.