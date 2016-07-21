rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Оплачивать проезд транспортными картами нижегородцы стали чаще

21 июля 2016, 21:36
В Нижнем Новгороде оформили более 190 тысяч персональных бесконтактных транспортных карт.

Как информирует NewsNN.ru, эти карты позволяет оплачивать безналично проезд в метро, троллейбусе, автобусе, трамвае.

В 1-м полугодии этого года из 71,7 поездок, которые зарегистрировала система, около половины было оплачено такими картами. Во 2-м квартале количество поездок, оплаченных таким образом, увеличилось на 25%. А число пассажиров, регулярно использующих эту карту, выросло на 27%.

Александр Таланин (директор транспортного департамента и связи Нижнего Новгорода) уверен, что количество людей, использующих транспортные карты, продолжит расти.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00