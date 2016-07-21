Оплачивать проезд транспортными картами нижегородцы стали чаще

Как информирует NewsNN.ru, эти карты позволяет оплачивать безналично проезд в метро, троллейбусе, автобусе, трамвае.
В 1-м полугодии этого года из 71,7 поездок, которые зарегистрировала система, около половины было оплачено такими картами. Во 2-м квартале количество поездок, оплаченных таким образом, увеличилось на 25%. А число пассажиров, регулярно использующих эту карту, выросло на 27%.
Александр Таланин (директор транспортного департамента и связи Нижнего Новгорода) уверен, что количество людей, использующих транспортные карты, продолжит расти.