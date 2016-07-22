Дмитрий Махонин готов решать проблемы населения Пермского края

Как пишет интернет-издание Properm.ru, Махонин сравнил себя с Джоном Сноу из культового сериала «Игра престолов». Как этот персонаж, главный «яблочник» намеревается пройти Пермский край с севера на юг, чтобы встретиться с населением.
Дмитрий Махонин подчёркивает, что его цель – принести пользу населению, выполнить свою работу качественно. В Пермском крае он проведёт два месяца, которые пришлись на рабочий отпуск представителя ФАС.
Сам Дмитрий Махонин хорошо знаком со спецификой и проблемами региона. Особенно это касается северных территорий Пермского края, ведь он родился в Чердынском районе. Одной из главных целей Махонин называет «получение обратной связи», которая позволит понять, как можно оказать реальную помощь населению.
Сам Махонин уже выделил основные вопросы и проблемы, которые стоят в Пермском крае наиболее остро. Вне всяких сомнений, к их числу относятся районные коэффициенты, влияющие на начисление заработной платы. Жители северных регионов получают надбавки. Махонин обращает внимание на то, что лишь в трёх северных регионах края коэффициент составляет 1.20. В то же время в республике Алтай коэффициент составляет 1.40, а оба региона расположены на одинаковой широте.
Ещё один важный вопрос – тарифы на коммунальные услуги. Махонин отмечает, что жителям приходится самостоятельно обращаться в суды, чтобы оспорить тарифы монополий. «Работа операторов, которые закладывают в тарифы свои издержки, должна быть взята под контроль», - уверен Махонин.
Будучи антимонопольщиком, представитель «Яблока» хорошо знаком с проблемами малого и среднего бизнеса. Махонин уверен, что пермские компании могут получать и более солидную прибыль, но для этого необходимо гарантировать их доступ к конкурсам естественных монополий. Для этого политик предлагает внести поправки в законодательство. Честная конкуренция положительно скажется на благосостоянии малого бизнеса Перми.
Это – лишь основные вопросы, на которые Дмитрий Махонин обратил внимание во время своей пресс-конференции. Наверняка, в течение ближайших месяцев он расскажет о своих успехах и результатах встреч с населением.