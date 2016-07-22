Дмитрий Махонин готов решать проблемы населения Пермского края

Сам Махонин уже выделил основные вопросы и проблемы, которые стоят в Пермском крае наиболее остро. Вне всяких сомнений, к их числу относятся районные коэффициенты, влияющие на начисление заработной платы. Жители северных регионов получают надбавки. Махонин обращает внимание на то, что лишь в трёх северных регионах края коэффициент составляет 1.20. В то же время в республике Алтай коэффициент составляет 1.40, а оба региона расположены на одинаковой широте.