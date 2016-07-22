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«Спутник» вернул 500 тысяч долга за электроэнергию

22 июля 2016, 00:18
Садоводческое товарищество «Спутник» в Ставрополе отдало энергетикам одну четвертую часть долга за электроэнергию. Деньги пришлось собирать в течение всего лишь 2 недель, рассказала председатель «Спутника» Вера Ванжула.

Как передаёт newstracker.ru, ранее товарищество было лишено света. Энергетики предупредили, что энергоснабжение не будет восстановлено до момента выплаты долга. Однако Ванжула все же смогла договориться с «Ставропольэнергосбытом», который возобновил подачу электроэнергии на таком условии, что товарищество в двухнедельный срок вернет 500 тысяч рублей.

Ванжула сообщила, что условия пока выполняются и перебои с подачей электричества не предполагаются. Часть долга была возвращена, когда были найдены должники, но без дополнительных сборов с жителей не обошлось.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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