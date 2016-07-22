«Спутник» вернул 500 тысяч долга за электроэнергию

Как передаёт newstracker.ru, ранее товарищество было лишено света. Энергетики предупредили, что энергоснабжение не будет восстановлено до момента выплаты долга. Однако Ванжула все же смогла договориться с «Ставропольэнергосбытом», который возобновил подачу электроэнергии на таком условии, что товарищество в двухнедельный срок вернет 500 тысяч рублей.