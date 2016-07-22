Стартовал второй тур конкурса “Молодая семья” в Нижнем Тагиле

Tagilcity.ru пишет, что для создания видео участникам пришлось ненадолго стать режиссером, сценаристом и актером. Жюри не требовало высокого качества и использования профессиональной техники. Нужно было лишь сделать ролик более искренним и интересным.
Каждый конкурсант раскрывал свою тему. Семья Зимаревых рассказала о том, как сохранить в доме счастье и тепло. А Николаевы сняли историю о своих “вторых” родителях. Тему ценной связи между поколениями раскрыли Тарасовы.
Жюри уже просмотрело все работы и приняло решение. Но участники узнают его лишь 29 июля на гала - концерте. Финал конкурса как всегда будет проходить в Городском дворце молодежи.