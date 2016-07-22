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Стартовал второй тур конкурса “Молодая семья” в Нижнем Тагиле

22 июля 2016, 01:55
Участники уже презентовали свои работы - творческие видеоролики на тему семьи. Дело в том, что в Тагиле текущий год посвящен семейным ценностям. А девиз таков: «Тагил – гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее». Задача конкурсантов - показать в

Tagilcity.ru пишет, что для создания видео участникам пришлось ненадолго стать режиссером, сценаристом и актером. Жюри не требовало высокого качества и использования профессиональной техники. Нужно было лишь сделать ролик более искренним и интересным.

Каждый конкурсант раскрывал свою тему. Семья Зимаревых рассказала о том, как сохранить в доме счастье и тепло. А Николаевы сняли историю о своих “вторых” родителях. Тему ценной связи между поколениями раскрыли Тарасовы.

Жюри уже просмотрело все работы и приняло решение. Но участники узнают его лишь 29 июля на гала - концерте. Финал конкурса как всегда будет проходить в Городском дворце молодежи.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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