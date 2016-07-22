Стартовал второй тур конкурса “Молодая семья” в Нижнем Тагиле

Участники уже презентовали свои работы - творческие видеоролики на тему семьи. Дело в том, что в Тагиле текущий год посвящен семейным ценностям. А девиз таков: «Тагил – гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее». Задача конкурсантов - показать в