rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии возбудили дело о смерти маленькой девочки после прививки

22 июля 2016, 01:08
Полиция завела особо важное расследование из-за смертельного случая с 10 – месячным ребенком после нескольких прививок.

Как пишет mkset.ru, 7 июня неизвестный врач детской поликлиники в городе Октябрьский привил маленькую девочку от таких болезней, как коклюш, дифтерия и столбняк. Через день ребенку резко стало плохо, и 10 июня малыша поместили в детский стационар. Спустя пять дней девочка умерла.

“Мы проводим оперативные действия по розыску виновного лица, а также устанавливаем все обстоятельства преступления, - сообщает следственный комитет республики Башкирия, - Сейчас медэксперты проводят специальную экспертизу, чтобы установить причины смерти девочки и наличие дефектов от врача. Также привлечен независимый специалист для точности результатов”.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00