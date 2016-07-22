В Башкирии возбудили дело о смерти маленькой девочки после прививки

Как пишет mkset.ru, 7 июня неизвестный врач детской поликлиники в городе Октябрьский привил маленькую девочку от таких болезней, как коклюш, дифтерия и столбняк. Через день ребенку резко стало плохо, и 10 июня малыша поместили в детский стационар. Спустя пять дней девочка умерла.