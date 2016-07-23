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Была проведена проверка обстоятельств гибели тагильчанина в фонтане

23 июля 2016, 16:45
Ранее сообщалось, что в мае погиб тагильчанин в результате неудачного трюка, который он пытался показать друзьям. Трюк закончился тем, что юноша захлебнулся в фонтане. Полиция рассмотрела все детали происшествия и пришла к выводу, что это несчастный случ

TagilCity.ru передаёт, что, по словам друзей погибшего, они не могли вытащить тело из фонтана, так как из него било током. Тогда полиция решила, что молодой человек получил сильный разряд электричества, вследствие чего наступила смерть. Однако проверка показала, что смерть наступила ввиду попадания большого количества воды в верхние дыхательные пути юноши.

На время следствия фонтан осушили и закрыли для того, чтобы проверить электрическую подсветку фонтана. В результате этой проверки стало ясно, что юноша захлебнулся, поэтому происшествие признали несчастным случаем.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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