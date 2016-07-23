Была проведена проверка обстоятельств гибели тагильчанина в фонтане

TagilCity.ru передаёт, что, по словам друзей погибшего, они не могли вытащить тело из фонтана, так как из него било током. Тогда полиция решила, что молодой человек получил сильный разряд электричества, вследствие чего наступила смерть. Однако проверка показала, что смерть наступила ввиду попадания большого количества воды в верхние дыхательные пути юноши.