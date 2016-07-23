Слухи о начале строительства в «Косоповской дубраве» не подтвердились

Напомним, что до этого жители Сормовского района жаловались на начало строительства. Они и местные экологи уже давно выступали против застройки. К критикам проекта присоединился и бывший архитектор города Горький Вадим Воронков. Он говорил, что это место не приспособлено к строительству жилых домов.