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Слухи о начале строительства в «Косоповской дубраве» не подтвердились

23 июля 2016, 22:37
Недавно появились слухи о том, что в Нижегородской области в районе памятника регионального значения «Косоповская дубрава» началось строительство. Но эти слухи уже опровергли в региональном Министерстве строительства.

Как пишет Newsnn.ru., сотрудники Минстроя даже отправились на место стройки, о которой говорили местные жители, но не обнаружили там признака работ. Специалисты Минстроя побывали на участке Волжской поймы, удостоверившись, что там строительные работы не ведутся.

Напомним, что до этого жители Сормовского района жаловались на начало строительства. Они и местные экологи уже давно выступали против застройки. К критикам проекта присоединился и бывший архитектор города Горький Вадим Воронков. Он говорил, что это место не приспособлено к строительству жилых домов.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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