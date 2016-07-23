В Нижнем Тагиле сбежала корова, пострадала женщина

TagilCity.ru сообщает, что есть свидетели этого происшествия. По их словам, за коровой гонялись несколько мужчин кавказкой национальности, пытаясь хоть как-то остановить неадекватное животное. Через некоторое время пострадала женщина, преградившая ей путь. Пострадавшая упала, а мужчины даже не побежали ей на помощь, продолжая гонять животное по парку. Сотрудники парка незамедлительно вызвали карету скорой помощи, а прохожие пытались поднять женщину на ноги. Выяснилось, что пострадавшая получила несколько травм. Что же касается беглянки, то она уже добежала до школы №80, при этом мужчины следовали за ней по пятам, пугая прохожих.