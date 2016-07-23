rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле сбежала корова, пострадала женщина

23 июля 2016, 16:59
Ориентировочно в 11 часов утра в одном из парков Нижнего Тагила бегала корова. Вскоре животное поранило женщину, которая случайно оказалась у нее на пути.

TagilCity.ru сообщает, что есть свидетели этого происшествия. По их словам, за коровой гонялись несколько мужчин кавказкой национальности, пытаясь хоть как-то остановить неадекватное животное. Через некоторое время пострадала женщина, преградившая ей путь. Пострадавшая упала, а мужчины даже не побежали ей на помощь, продолжая гонять животное по парку. Сотрудники парка незамедлительно вызвали карету скорой помощи, а прохожие пытались поднять женщину на ноги. Выяснилось, что пострадавшая получила несколько травм. Что же касается беглянки, то она уже добежала до школы №80, при этом мужчины следовали за ней по пятам, пугая прохожих.

Полиция не имеет сведений о пострадавших. Женщине была оказана медицинская помощь.

Добавим только, что корова сбегала не единожды. До этого происшествия она стала причиной ДТП. Скорее всего, животное усыпят.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00