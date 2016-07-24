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Руководство райбольницы в Башкирии заплатит более 30 000 рублей штрафа

24 июля 2016, 17:08
На днях сотрудники трудовой инспекции Башкирии побывали в центральной районной больнице в Белебее. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения в работе медучреждения.

Интернет-издание Mkset.ru сообщает, что проверка была организована из-за многочисленных жалоб сотрудников медучреждения. Фельдшеры больницы написали коллективное обращение, пожаловавшись на нарушения трудового законодательства.

Эти факты в итоге подтвердились. В частности, было установлено, что сотрудникам медучреждения не доплатили за переработанные часы. Кроме того, руководство больницы даже не позаботилось о письменном согласии врачей на работу в выходные. Всё это – грубые нарушения действующего трудового законодательства.

По итогам проверки в общей сложности были установлены более 45 различных нарушений. Ответственным лицам теперь предстоит заплатить штрафы. В общей сложности главврача и других руководителей медучреждения оштрафовали более чем на 30 000 рублей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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