Руководство райбольницы в Башкирии заплатит более 30 000 рублей штрафа

Эти факты в итоге подтвердились. В частности, было установлено, что сотрудникам медучреждения не доплатили за переработанные часы. Кроме того, руководство больницы даже не позаботилось о письменном согласии врачей на работу в выходные. Всё это – грубые нарушения действующего трудового законодательства.