Руководство райбольницы в Башкирии заплатит более 30 000 рублей штрафа

Интернет-издание Mkset.ru сообщает, что проверка была организована из-за многочисленных жалоб сотрудников медучреждения. Фельдшеры больницы написали коллективное обращение, пожаловавшись на нарушения трудового законодательства.
Эти факты в итоге подтвердились. В частности, было установлено, что сотрудникам медучреждения не доплатили за переработанные часы. Кроме того, руководство больницы даже не позаботилось о письменном согласии врачей на работу в выходные. Всё это – грубые нарушения действующего трудового законодательства.
По итогам проверки в общей сложности были установлены более 45 различных нарушений. Ответственным лицам теперь предстоит заплатить штрафы. В общей сложности главврача и других руководителей медучреждения оштрафовали более чем на 30 000 рублей.