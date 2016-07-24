У башкирской «Юнармии» появился руководитель

Сам министр обороны говорил, что он возлагает большие надежды на новое движение. Шойгу рассчитывает, что «Юнармия» будет носить массовый характер, а в неё вступят молодые люди со всех регионов России. Новое движение начнёт свою работу уже осенью 2016 года.