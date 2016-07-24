У башкирской «Юнармии» появился руководитель

Как пишет Mkset.ru, Арсен Зинатуллин в последние годы работал заместителем директора Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки Республики Башкортостан.
Зинатуллин рассказал о планах движения в регионе. По словам нового руководителя отделения, «Юнармия» в Башкирии будет проводить спартакиады, военно-спортивные игры и различные мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием.
Также он напомнил, что в «Юнармию» могут вступить все желающие. Движение открыто для школьников и различных военно-патриотических организаций. По задумке Сергея Шойгу, «Юнармия» объединит организации, занимающийся допризывной подготовкой молодёжи России.
Сам министр обороны говорил, что он возлагает большие надежды на новое движение. Шойгу рассчитывает, что «Юнармия» будет носить массовый характер, а в неё вступят молодые люди со всех регионов России. Новое движение начнёт свою работу уже осенью 2016 года.