Донская митрополия не одобряет ловлю покемонов в храмах

Pokemon Go - это популярная во всем мире игра с элементами дополненной реальности, суть которой - искать покемонов и "ловить" их на свой смартфон. Так называемые "карманные монстры" могут оказаться где угодно. Миллионы людей, одержимые новой игрушкой, бегают по улицам в поисках покемонов.
По мнению Петровского, вопросом разрешения или запрета данной игры должны заниматься органы государственной власти, основываясь на авторитетном мнении социологов, психологов или какого-либо профессионального сообщества, занимающегося социальными явлениями.
Как сообщает Петровский, позиция Донской митрополии состоит из трех аспектов. Первый из них касается самих разработчиков.
"Совершенно очевидно, что геолокация подобных игрушек, так называемых покемон-стопов, это прямая ответственность тех людей, которые этими программами занимаются. В связи с этим уже был ряд прецедентов не совсем уместного появления этих покемон-стопов и соответствующей реакции на это появление", - рассказал Петровский.
На фото Игорь Петровский. Фото:psgp.ru
В Америке известны случаи появления покемонов в местах памяти жертвам Холокоста, в мемориальном комплексе 11 сентября в Нью-Йорке. Администрация комплексов обращалась с просьбой не размещать игрушки в неподходящих для этого местах. Также, по словам Петровского, Америка уже дала нам опыт судебных разбирательств по этим вопросам.
Второй аспект касается самих христиан. Пресс-секретарь главы Донской митрополии убежден, что христиане смогут с добротой отнестись к чудакам, бегающим в поисках покемонов. Однако Петровский также надеется, что это возможно на каких-то прихрамовых территориях, но не в самих храмах.
"Отношение ко всяким чудачествам и странным людям - это вопрос нашей любви, нашего спокойствия и миролюбия. И в этом отношении христиане всегда смогут с улыбкой и пониманием отнестись к толпам молодых людей, которые одержимы этой игрушкой", - рассказал собеседник агентства.
Немаловажно, как будут вести себя сами "искатели покемонов". Третьим аспектом в позиции донской церкви Петровский отмечает, что игроки, желая лояльности в свой адрес, также должны обратить внимание на элементарные правила поведения и культуры на тех объектах, на которые они попадают. Это касается не только христианских храмов, а территорий всех религиозных конфессий.
"Совершенно дико выглядела бы эта игра на кладбище во время похоронной процессии. Как неуместно рассказанный анекдот. Анекдот сам по себе - дело хорошее и веселое, но, к примеру, шутить о смерти в детской онкологии - это совершенно неуместная чудовищная вещь", - отметил Петровский, дбавив, что человек, который увлечен этой игрой, не должен терять чувство меры, чувство реальности, не должен терять голову.