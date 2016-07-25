Донская митрополия не одобряет ловлю покемонов в храмах

"Совершенно дико выглядела бы эта игра на кладбище во время похоронной процессии. Как неуместно рассказанный анекдот. Анекдот сам по себе - дело хорошее и веселое, но, к примеру, шутить о смерти в детской онкологии - это совершенно неуместная чудовищная вещь", - отметил Петровский, дбавив, что человек, который увлечен этой игрой, не должен терять чувство меры, чувство реальности, не должен терять голову.

