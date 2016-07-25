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Posted 25 июля 2016, 06:32

Published 25 июля 2016, 06:32

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Роспотребнадзор недоволен качеством воды в водоемах Ростовской области

25 июля 2016, 06:32
Роспотребнадзор Ростовской области недоволен качеством воды в водоемах региона, говорится на официальном сайте ведомства.

Инспекторы регионального Роспотребнадзора с 1 по 10 июля отобрали 67 проб воды в ростовских водоемах, треть из которых не отвечают санитарным нормам.

В 20 водоемах региона были найдены вредные микроорганизмы, бактерии и колифаги. Лабораторные исследования показали, что вода в водоемах Таганрога, Ростова, Каменска-Шахтинского, Зверево не подходит для купания. Также инспекторы не рекомендуют купаться в водоемах Белокалитвинского и Морозовского районов.

Экспертов удовлетворило состояние воды только в Цимлянском и Семикаракорском районах.

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