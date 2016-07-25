Роспотребнадзор недоволен качеством воды в водоемах Ростовской области

В 20 водоемах региона были найдены вредные микроорганизмы, бактерии и колифаги. Лабораторные исследования показали, что вода в водоемах Таганрога, Ростова, Каменска-Шахтинского, Зверево не подходит для купания. Также инспекторы не рекомендуют купаться в водоемах Белокалитвинского и Морозовского районов.