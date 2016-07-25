Роспотребнадзор недоволен качеством воды в водоемах Ростовской области

Posted 25 июля 2016, 06:32
Published 25 июля 2016, 06:32
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
Инспекторы регионального Роспотребнадзора с 1 по 10 июля отобрали 67 проб воды в ростовских водоемах, треть из которых не отвечают санитарным нормам.
В 20 водоемах региона были найдены вредные микроорганизмы, бактерии и колифаги. Лабораторные исследования показали, что вода в водоемах Таганрога, Ростова, Каменска-Шахтинского, Зверево не подходит для купания. Также инспекторы не рекомендуют купаться в водоемах Белокалитвинского и Морозовского районов.
Экспертов удовлетворило состояние воды только в Цимлянском и Семикаракорском районах.