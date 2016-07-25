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В Ростове сотрудницу ГИБДД заподозрили в 7 случаях мошенничества

25 июля 2016, 15:49
В Ростове-на-Дону завели семь уголовных дел в отношении сотрудницы городского ОГИБДД, которую заподозрили в нескольких фактах мошенничества в отношении автонарушителей, сообщает в понедельник областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, к 35-летней фигурантке по звонку приходили граждане, которые нарушили правила дорожного движения. Она предлагала им оплатить штраф на месте. Средний размер выплаты составлял около 30 тысяч рублей. После этого подозреваемая вносила в базы ГИБДД фальшивые сведения об оплате штрафов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в течение года она заработала таким образом около 300 тысяч рублей. Сотрудницу уволили со службы по отрицательным мотивам. Дела завели по статье "Мошенничество".

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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