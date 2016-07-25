В Ростове сотрудницу ГИБДД заподозрили в 7 случаях мошенничества

"По данным полиции, к 35-летней фигурантке по звонку приходили граждане, которые нарушили правила дорожного движения. Она предлагала им оплатить штраф на месте. Средний размер выплаты составлял около 30 тысяч рублей. После этого подозреваемая вносила в базы ГИБДД фальшивые сведения об оплате штрафов", - сказано в сообщении.