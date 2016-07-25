В Ростовской области прибыль не получили 30% компаний

Posted 25 июля 2016, 08:49
Published 25 июля 2016, 08:49
Modified 11 сентября 2022, 15:58
Updated 11 сентября 2022, 15:58
В январе-мае этого года прибыльными оказались всего 70% предприятий в Ростовской области. В общей сложности компании заработали 26,7 миллиарда рублей.
"Больше всего в первом квартале заработали компании обрабатывающего сектора — их общий доход составил 12 миллиардов рублей. Организации торговли заработали 3,7 миллиарда рублей, сельхозпроизводители — 3,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.