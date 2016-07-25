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Posted 25 июля 2016, 08:49

Published 25 июля 2016, 08:49

Modified 11 сентября 2022, 15:58

Updated 11 сентября 2022, 15:58

В Ростовской области прибыль не получили 30% компаний

25 июля 2016, 08:49
В первом полугодии без прибыли осталась треть компаний Ростовской области, сообщает Ростовстат.

В январе-мае этого года прибыльными оказались всего 70% предприятий в Ростовской области. В общей сложности компании заработали 26,7 миллиарда рублей.

"Больше всего в первом квартале заработали компании обрабатывающего сектора — их общий доход составил 12 миллиардов рублей. Организации торговли заработали 3,7 миллиарда рублей, сельхозпроизводители — 3,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.

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