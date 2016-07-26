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10 человек пострадали в Екатеринбурге из-за лопнувшего гелиевого шара

26 июля 2016, 19:49
В понедельник, 25 июля, одна из екатеринбургских семей и их гости отравились неизвестным газом.

Интернет-издание Newizv.ru рассказывает, что на празднике лопнул один из семидесяти заказанных накануне гелиевых шаров. У всех присутствующих стало резко ухудшаться состояние здоровья, а впоследствии все находившиеся в квартире оказались на больничной кровати с отравлениями различной степени. Часть пострадавших доставлена в Областной токсикологический центр. Среди пострадавших есть 4 ребенка.

Гелиевые шары изъяты для изучения опасного для здоровья покупателей содержимого. Сейчас выясняются подробности произошедшего.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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