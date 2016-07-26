10 человек пострадали в Екатеринбурге из-за лопнувшего гелиевого шара

Интернет-издание Newizv.ru рассказывает, что на празднике лопнул один из семидесяти заказанных накануне гелиевых шаров. У всех присутствующих стало резко ухудшаться состояние здоровья, а впоследствии все находившиеся в квартире оказались на больничной кровати с отравлениями различной степени. Часть пострадавших доставлена в Областной токсикологический центр. Среди пострадавших есть 4 ребенка.