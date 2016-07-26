Ирек Ялалов раскритиковал уфимских энергетиков

По сообщению mkset.ru, событие не сразу заметили журналисты. На оперативном совещании Ирек Ялалов высказал свое возмущение произошедшим и пояснил, что энергетики многим обязаны городу. Также, он сказал, что отныне каждый такой случай будет рассматриваться как ЧП, и городская администрация будет обращаться в надзорные органы.