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Ирек Ялалов раскритиковал уфимских энергетиков

26 июля 2016, 20:07
Север Уфы «встал» в эти выходные. Остановились несколько трамваев и троллейбусов. Отключение энергии было несанкционированным.

По сообщению mkset.ru, событие не сразу заметили журналисты. На оперативном совещании Ирек Ялалов высказал свое возмущение произошедшим и пояснил, что энергетики многим обязаны городу. Также, он сказал, что отныне каждый такой случай будет рассматриваться как ЧП, и городская администрация будет обращаться в надзорные органы.

Генеральный директор муниципального управления электротранспорта Аскар Фазлыев рассказал, что в момент отключения на линии находились 9 единиц техники и несчастных случаев избежали лишь потому, что у техники хорошо работает тормозная система, а водители – профессионалы.

Исполнительный директор ООО «ЭСКБ» поясняет, что компания Башкортостана находится в сложных условиях и задолженности по электроэнергии плохо влияют на надежность электроснабжения.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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