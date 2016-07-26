Предупреждение МЧС: сильная гроза надвигается на Нижегородскую область

NewsNN.ru сообщает, что 25 июля и ночью 26 июля ожидается самый пик непогоды (грозы, ливни, порывистый ветер). Жителей области предупреждают о высоком риске возникновения ЧС: возможны перебои с электричеством, а также нарушение работы автозаправочных станций, и других конструкций, где не оборудованы средства защиты от молний. Высока вероятность обрушения старых и ветхих зданий, сбои движения транспорта. В этот период будет ограничена работа аэропортов. Также жители города должны учитывать риски возникновения ДТП в этот период. Не исключено падение деревьев, и возникновение в связи с этим чрезвычайных ситуаций.