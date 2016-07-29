Титов предложил сократить число проверок бизнеса на Дону с 7 до 2

"Число проверок является главной проблемой предпринимателей. Органы власти рассказали о 2,1 миллиона проверок, однако на деле у болеем чем 10% бизнесменов было свыше семи проверок в год. В целом получается около восьми миллионов проверочных мероприятий", - сказано в сообщении.
Уточняется, что было предложено снизить число этих мероприятий до двух в год. При этом каждый контрольно-надзорный орган может проверить одну организацию не более одного раза в течение трех лет.
Со слов Титова, из-за растущей надзорной нагрузки бизнесменам приходится нанимать новых сотрудников.