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Титов предложил сократить число проверок бизнеса на Дону с 7 до 2

29 июля 2016, 13:52
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на конференции в Ростове-на-Дону предложил уменьшить число проверок бизнеса с семи до двух в год, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей.

"Число проверок является главной проблемой предпринимателей. Органы власти рассказали о 2,1 миллиона проверок, однако на деле у болеем чем 10% бизнесменов было свыше семи проверок в год. В целом получается около восьми миллионов проверочных мероприятий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что было предложено снизить число этих мероприятий до двух в год. При этом каждый контрольно-надзорный орган может проверить одну организацию не более одного раза в течение трех лет.

Со слов Титова, из-за растущей надзорной нагрузки бизнесменам приходится нанимать новых сотрудников.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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