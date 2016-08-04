Полпред президента в УрФО Игорь Холманских может потерять свой пост

Эксперты считают, что Холманских был выгоден Кремлю, когда нужно было вести борьбу с оппозицией. Но сейчас эти способности полпреда уходят на второй план. Вторая «Болотная» сейчас кажется невозможной. Гораздо более важным качеством было бы умение Холманских сглаживать и урегулировать конфликты. Тем не менее, с этой задачей он явно не справляется. В Уральском федеральном округе регулярно происходят всевозможные конфликты. Бизнес-интересы сталкивают лицом к лицу предпринимателей. На фоне этого нарастает и протестное движение. Например, в Челябинской области развивается движение «СтопГОК», направленное против строительства Томинского горно-обогатительного комбината.