Полпред президента в УрФО Игорь Холманских может потерять свой пост

Интернет-издание «Новые Известия» напоминает, что Холманских стал известен после «прямой линии» с Владимиром Путиным в 2011 году. Тогда руководитель одного из цехов «Уралвагонзавода» активно клеймил оппозиционеров с «болотной». Холманских во время «прямой линии» пообещал, что он «с ребятами с заводами» разгонит всю эту «нечисть» ради президента.
Популистские заявления Холманских услышали в Кремле. Вскоре он стал доверенным лицом Владимира Путина, а также одним из ярких персонажей избирательной кампании. А после того, как Путин вновь стал президентом России, Холманских был утверждён в качестве полпреда в УрФО.
Любопытно, что Холманских не обладает необходимой квалификацией и образованием. Он – представитель трудового класса, который делал свою политическую карьеру с помощью громких заявлений и покровительства гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко.
Эксперты считают, что Холманских был выгоден Кремлю, когда нужно было вести борьбу с оппозицией. Но сейчас эти способности полпреда уходят на второй план. Вторая «Болотная» сейчас кажется невозможной. Гораздо более важным качеством было бы умение Холманских сглаживать и урегулировать конфликты. Тем не менее, с этой задачей он явно не справляется. В Уральском федеральном округе регулярно происходят всевозможные конфликты. Бизнес-интересы сталкивают лицом к лицу предпринимателей. На фоне этого нарастает и протестное движение. Например, в Челябинской области развивается движение «СтопГОК», направленное против строительства Томинского горно-обогатительного комбината.
Это – лишь один из многочисленных примеров конфликтов в регионе. Естественно, что такая ситуация не может устраивать Кремль. Поэтому политологи считают, что Холманских уже осенью может быть освобождён от должности. В частности, такого мнения придерживается политолог Аббас Галлямов.