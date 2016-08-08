Уроженка Дона экс-солистка "ВИА Гра" записывает сольный альбом
8 августа 2016, 11:08
Бывшая жительница Шолоховского района Ростовской области, обладательница титула "Мисс Россия 2006" и экс-солистка популярного трио "ВИА Гра" Татьяна Котова записывает новый альбом, об этом певица рассказала своим поклонникам в сети Instagram.
Кроме того, белокурая красавица сообщила, что в настоящий момент готовится к новым концертам.
О том, когда же поклонникам ждать нового сольного альбома, бывшая подопечная Константина Меладзе решила не уточнять.