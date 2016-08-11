Моряки судна Italia объявили забастовку в ростовском порту

Часть экипажа находится на борту уже больше четырех месяцев. В настоящее время моряки добиваются выплаты заработанных денег за последние два месяца, а также требуют компенсации затрат на провизию. Акция протеста под эгидой SUR продлится до тех пор, пока судовладелец полностью не удовлетворит требования экипажа.