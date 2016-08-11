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Моряки судна Italia объявили забастовку в ростовском порту

11 августа 2016, 10:50
Экипаж судна из Танзании объявил забастовку в порту Ростова-на-Дону, больше шести недель судовладелец не обеспечивает моряков продовольствием, питьевой водой, топливом и гигиеническими средствами, информирует Российский профессиональный союз моряков (SUR).

Кроме того, корпорация Sea Star Shipping & Trading LTD, которой принадлежит сухогруз Italia, постоянно задерживает зарплаты членам экипажа.

Часть экипажа находится на борту уже больше четырех месяцев. В настоящее время моряки добиваются  выплаты заработанных  денег за последние два месяца, а также требуют компенсации затрат на провизию.  Акция протеста под эгидой SUR продлится до тех пор, пока судовладелец полностью не удовлетворит требования экипажа.

"В общей сложности работодатель задолжал членам экипажа порядка 23,2 тысячи долларов", - сказано в сообщении.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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