Андрей Бочаров обвалил казну Волгоградской области до размеров 2010 года

Интернет-издание «Новые известия» отмечает, что армейский принцип управления регионом у его руководителя выглядит своеобразно: больше напоминая отношения в паре «штрафбат – заградотряд». При этом в качестве расстрельной команды выступают местные налоговики, возглавляемые Романом Ивановым. Они за время правления Бочарова сильно поднаторели в использовании своих полномочий с целью давления на бизнес.
Обычная практика выбивания денег с предпринимателей – двойное взимание налогов, или просьба «добровольно» внести пожертвования на очередное строительство, организованное областным руководством. Не гнушаются в Волгоградской области и открыто требовать с владельцев малых/средних компаний деньги «во избежание различных проблем».
У несогласных такие проблемы действительно появляются. Как результат – сотни обанкроченных фирм, среди которых и достаточно крупные предприятия и компании.
Например, сеть розничных магазинов МАН, длительное время пребывавшая в числе крупнейших доноров местного бюджета. В 2015 году её руководство приняло решение зарегистрировать
Под гнетом налоговиков находится и предприятие «Сарептская мельница», компания «Себряковцемент»
В результате таких методов ведения бизнеса областной бюджет не только стал дефицитным, но и демонстрирует непрекращающееся падение: объем расходной части в 2015 году оказался сопоставимым с 2011 годом, когда уровень цен был вдвое-втрое ниже.
Решить проблему Бочаров решил также по-военному решительно: урезал льготы ветеранам труда и матерям-одиночка