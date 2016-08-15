Андрей Бочаров обвалил казну Волгоградской области до размеров 2010 года

Решить проблему Бочаров решил также по-военному решительно: урезал льготы ветеранам труда и матерям-одиночка м. Понятно, что такие меры не способствуют росту его популярности у населения, а проблему деградации местной экономики таким образом решить не удастся. Впрочем, чего можно ожидать от руководителя, который в своих речах допускает следующие выражения: «У нас в области в сфере бизнеса много чего есть. Но это пока – скоро не будет»?