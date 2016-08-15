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Андрей Бочаров обвалил казну Волгоградской области до размеров 2010 года

15 августа 2016, 15:07
Очень редко те, кто выбрал военную специальность, оказываются хорошими бизнесменами. Очередное подтверждение этого тезиса демонстрирует губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров возглавляет регион на протяжении трех лет, однако его методы управлен

Интернет-издание «Новые известия» отмечает, что армейский принцип управления регионом у его руководителя выглядит своеобразно: больше напоминая отношения в паре «штрафбат – заградотряд». При этом в качестве расстрельной команды выступают местные налоговики, возглавляемые Романом Ивановым. Они за время правления Бочарова сильно поднаторели в использовании своих полномочий с целью давления на бизнес.

Обычная практика выбивания денег с предпринимателей – двойное взимание налогов, или просьба «добровольно» внести пожертвования на очередное строительство, организованное областным руководством. Не гнушаются в Волгоградской области и открыто требовать с владельцев малых/средних компаний деньги «во избежание различных проблем».

У несогласных такие проблемы действительно появляются. Как результат – сотни обанкроченных фирм, среди которых и достаточно крупные предприятия и компании.

Например, сеть розничных магазинов МАН, длительное время пребывавшая в числе крупнейших доноров местного бюджета. В 2015 году её руководство приняло решение зарегистрироваться в другом регионе.

Под гнетом налоговиков находится и предприятие «Сарептская мельница», компания «Себряковцемент», строительная фирма «Синара-Девелопмент», завод «Волгограднефтемаш», завод буровой техники.

В результате таких методов ведения бизнеса областной бюджет не только стал дефицитным, но и демонстрирует непрекращающееся падение: объем расходной части в 2015 году оказался сопоставимым с 2011 годом, когда уровень цен был вдвое-втрое ниже.

Решить проблему Бочаров решил также по-военному решительно: урезал льготы ветеранам труда и матерям-одиночкам. Понятно, что такие меры не способствуют росту его популярности у населения, а проблему деградации местной экономики таким образом решить не удастся. Впрочем, чего можно ожидать от руководителя, который в своих речах допускает следующие выражения: «У нас в области в сфере бизнеса много чего есть. Но это пока – скоро не будет»?

#Желтые новости#Денис Объедкин
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