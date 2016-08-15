Число коек в больницах Дона значительно сокращается

По ее словам, порядка 11% коечного фонда в районах области простаивает. "Если еще 10—20 лет назад пациенту для того, чтобы прооперировать глаукому или катаракту, нужно было лечь на койку и пролежать на ней минимум 15—18 дней, то сегодня – это амбулаторная процедура. Пациентов, оперированных по поводу катаракты и глаукомы, в Ростовской области стало в разы больше, но койка для этого им не нужна", — отмечает министр.