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Число коек в больницах Дона значительно сокращается

15 августа 2016, 07:29
Число коек в районных больницах Ростовской области за пять лет сократилось почти на четверть, свидетельствуют данные Ростовстата.

С 2011 года круглосуточных койко-мест стало на 11,6% меньше, в дневном стационаре их число снизилось на 25%.

"Нас сегодня пытаются упрекнуть в том, что мы сокращаем койки. Ничего подобного. Мы ничего не сокращаем. Мы проводим оптимизацию оказания медицинской помощи", — сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По ее словам, порядка 11% коечного фонда в районах области простаивает. "Если еще 10—20 лет назад пациенту для того, чтобы прооперировать глаукому или катаракту, нужно было лечь на койку и пролежать на ней минимум 15—18 дней, то сегодня – это амбулаторная процедура. Пациентов, оперированных по поводу катаракты и глаукомы, в Ростовской области стало в разы больше, но койка для этого им не нужна", — отмечает министр.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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