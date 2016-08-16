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Суворовский микрорайон Ростова полностью зарос амброзией

16 августа 2016, 06:33
В Ростове-на-Дону в Суворовском микрорайоне у каждого дома растут кусты амброзии, сообщает областное управление Россельхознадзора.

"Все заросло сорняком, а в некоторых местах появились целые плантации амброзии. Это растение медспециалисты считают одним из самых агрессивных аллергенов", - сказано в сообщении.

Амброзия является одним из наиболее опасных сорняков-аллергенов. В южных районах России во время цветения амброзии до 20% населения испытывают аллергические реакции.

В последнее время в сервисе "Благоустройство города" на сайте администрации донской столицы от местных жителей поступает множество жалоб на заросли этого растения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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