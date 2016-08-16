В Таганроге закончились деньги на покос травы

По словам исполняющего обязанности мэра Таганрога Алексея Махова, в этом году на покос травы в бюджете было предусмотрено 2,7 миллиона рублей, и эти средства уже потрачены.
При этом администрация города планирует найти дополнительно 500 тысяч рублей на покос травы в пяти районах города ко дню освобождения Таганрога.
"С руководителями крупных предприятий была достигнута договоренность по уборке прилегающих территорий силами трудовых коллективов", - отметил градоначальник. Он также сообщил, что из-за недостатка денег накануне 27 августа будет организован городской субботник, куда пригласят волонтеров.