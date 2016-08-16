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В Таганроге закончились деньги на покос травы

16 августа 2016, 12:19
В бюджете Таганрога Ростовской области закончились деньги, выделенные на покос травы, говорится в материалах на сайте городской администрации.

По словам исполняющего обязанности мэра Таганрога Алексея Махова, в этом году на покос травы в бюджете было предусмотрено 2,7 миллиона рублей, и эти средства уже потрачены.

При этом администрация города планирует найти дополнительно 500 тысяч рублей на покос травы в пяти районах города ко дню освобождения Таганрога.

"С руководителями крупных предприятий была достигнута договоренность по уборке прилегающих территорий силами трудовых коллективов", - отметил градоначальник. Он также сообщил, что из-за недостатка денег накануне 27 августа будет организован городской субботник, куда пригласят волонтеров.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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