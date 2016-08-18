Челябинский блогер нашел признаки нацизма на памятнике в Ростове

Он обнаружил недостоверные факты, размещенные на памятнике: на нем содержится текст, возлагающий вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, тогда как Международный военный трибунал возложил ответственность на гитлеровскую Германию.
"Такие действия преследуется по закону Российской Федерации — статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма)", - пишет блогер.
Автор оставил обращение на сайте региональной прокуратуры, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России с просьбой разобраться в законности текста надписи.
В ответе городского Управления культуры сказано, что мемориал был установлен за счет средств общественной организации "без необходимой предварительной внутренней критики источников, которыми пользовались авторы мемориала".
Однако, по мнению общественника, отсутствие критического взгляда не освобождает инициаторов установки мемориала от ответственности.
Мемориал с недостоверными данными был открыт в 1993 году, а в 2004 году он был отнесен к объектам культурного наследия.