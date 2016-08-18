rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Челябинский блогер нашел признаки нацизма на памятнике в Ростове

18 августа 2016, 11:49
По требованию прокуратуры городское управление культуры ответило на запрос челябинского общественника, обнаружившего факты нацизма на "Мемориале жертвам политических репрессий" в Ростове-на-Дону, об этом в своем блоге написал участник организации "Суть времени" Дмитрий Пермяков.

Он обнаружил недостоверные факты, размещенные на памятнике: на нем содержится текст, возлагающий вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, тогда как Международный военный трибунал возложил ответственность на гитлеровскую Германию.

"Такие действия преследуется по закону Российской Федерации — статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма)", - пишет блогер.

Автор оставил обращение на сайте региональной прокуратуры, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России с просьбой разобраться в законности текста надписи.

В ответе городского Управления культуры сказано, что мемориал был установлен за счет средств общественной организации "без необходимой предварительной внутренней критики источников, которыми пользовались авторы мемориала".

Однако, по мнению общественника, отсутствие критического взгляда не освобождает инициаторов установки мемориала от ответственности.

Мемориал с недостоверными данными был открыт в 1993 году, а в 2004 году он был отнесен к объектам культурного наследия.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00