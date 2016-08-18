Генпрокуратура проверит мэрию Уфы из-за жалоб местных предпринимателей

Издание “ФедПресс” пишет, что поручение, данное Путиным Генпрокуратуре касательно расследования жалобы уфимского бизнесмена Владислава Никитина, свидетельствует об обратном: предпринимателей в Башкирии кошмарят, причем в масштабах, существенно превышающих средние по стране.
Как следует из выступления пострадавшего бизнесмена на передаче Караулова «Момент истины», в настоящее время в мэрии Уфы сформировалась группа чиновников, которые специализируются на отжиме бизнеса посредством доведения понравившихся предприятий до банкротства. И заправляет всем этим Александр Филиппов, вице-мэр, курирующий деятельность земельного департамента мэрии.
По словам бизнесмена, около половины строительных компаний Уфы имеют серьезные проблемы по вине муниципальных чиновников.
В качестве примера он назвал случай, произошедший с его другом-предпринимателем. Ему понадобилось продление договора аренды земучастка, для чего Филиппов потребовал от бизнесмена воспользоваться услугами конкретной юридической фирмы. Следует отметить, что ценники у этой фирмы по подобным вопросам достигают астрономических величин – вплоть до миллионов рублей.
Кто не подчиняется требованиям, подпадает под жесткий административный пресс, что в итоге приводит к вынужденному уходу из бизнеса.
Примерно такие методы были применены и в отношении Никитина: вице-мэр попросил городскую прокуратуру завести на бизнесмена дело об админнарушении.
В своем письме Президенту Никитин упоминает и другие, хорошо освещавшиеся в СМИ случаи незаконной деятельности заместителя мэра. В частности, о выкупе муниципальными чиновниками земучастка, принадлежавшего Евгению Доду, находящемуся в данный момент под следствием. Те же представители мэрии обеспечили финансирование строительства дома в подмосковном гоном курорте Сорочаны за бюджетные деньги. В документах утверждается, что коттедж строится для семьи Хамитова.
Летом прошлого года сотрудники Института социально-политических исследований АН РБ провели среди предпринимателей серию опросов, которые продемонстрировали, что около половины респондентов считает, что развитию бизнеса в регионе препятствуют мощные административные барьеры.