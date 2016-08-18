Генпрокуратура проверит мэрию Уфы из-за жалоб местных предпринимателей

Во время последней встречи в Москве Владимира Путина и Рустэма Хамитова глава Башкортостана уверял Президента, что с бизнесом в республике проблем нет. Тем не менее, из Уфы в Кремль пришла жалоба на руководство Башкирии. Теперь этим делом будет заниматьс