"Группа Агроком" решит, продолжать ли спонсировать ФК "Ростов"

На этой неделе в компании обсудят дальнейшую возможность оказания спонсорской помощи футбольному клубу.
"Мы озвучим всю информацию, когда будет принято решение. Одно могу сказать – контракт, который заключен сегодня с клубом, действует до конца года. И в любом случае необходимо обсуждение дальнейшего развития событий", — говорит Гордина.
ФК "Ростов" уже давно испытывает финансовые трудности. По словам Гординой, выезд команды на матч с Аяксом 16 августа состоялся только благодаря финансовой поддержке "Агрокома". Ранее 6 августа главный тренер команды Курбан Бердыев объявил о своем уходе. Вместе с тем, в 2015-2016 футбольном сезоне ФК "Ростов" на втором месте в чемпионате России.