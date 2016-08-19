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"Группа Агроком" решит, продолжать ли спонсировать ФК "Ростов"

19 августа 2016, 08:25
Контракт между ростовским футбольным клубом и его инвестором ООО "Группа Агроком" завершается в этом году, в ближайшее время планируется обсудить, продолжать ли спонсировать ФК "Ростов", сообщила корреспонденту RostovGazeta заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "Группа Агроком" Татьяна Гордина.

На этой неделе в компании обсудят дальнейшую возможность оказания спонсорской помощи футбольному клубу.

"Мы озвучим всю информацию, когда будет принято решение. Одно могу сказать – контракт, который заключен сегодня с клубом, действует до конца года. И в любом случае необходимо обсуждение дальнейшего развития событий", — говорит Гордина.

ФК "Ростов" уже давно испытывает финансовые трудности. По словам Гординой, выезд команды на матч с Аяксом 16 августа состоялся только благодаря финансовой поддержке "Агрокома". Ранее 6 августа главный тренер команды Курбан Бердыев объявил о своем уходе.  Вместе с тем, в 2015-2016 футбольном сезоне ФК "Ростов" на втором месте в чемпионате России.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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