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Создание вертолетного кластера под Ростовом даст 10 тыс рабочих мест

22 августа 2016, 11:42
В Батайске Ростовской области создание вертолетного кластера даст не менее 10 тысяч рабочих мест, информирует во вторник облправительство.

Ранее администрация донской столицы сообщала, что начало стройки летно-испытательного кластера ПАО “Роствертол” запланировано на 2017 год.

"В первую очередь за пределы Ростова вынесут летно-испытательную станцию. Развитие кластера в Батайске позволит этой территории стать крупнейшим центром развития области", - сказано в сообщении.

Предприятие "Роствертол" выпускает ударные вертолеты Ми-28Н, транспортно-ударные Ми-35М, а также самые грузоподъемные и большие вертолеты в мире Ми-26. Также планируется увеличить объемы производства для экспортных заказов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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