Создание вертолетного кластера под Ростовом даст 10 тыс рабочих мест

Ранее администрация донской столицы сообщала, что начало стройки летно-испытательного кластера ПАО “Роствертол” запланировано на 2017 год.
"В первую очередь за пределы Ростова вынесут летно-испытательную станцию. Развитие кластера в Батайске позволит этой территории стать крупнейшим центром развития области", - сказано в сообщении.
Предприятие "Роствертол" выпускает ударные вертолеты Ми-28Н, транспортно-ударные Ми-35М, а также самые грузоподъемные и большие вертолеты в мире Ми-26. Также планируется увеличить объемы производства для экспортных заказов.