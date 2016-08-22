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Участницу ГК "Ростов-Дон" назвали самым ценным игроком турнира ОИ

22 августа 2016, 07:49
Международная федерация гандбола (IHF) назвала представительницу ГК "Ростов-Дон" Анну Вяхиреву MVP (самым ценным игроком) турнира Олимпийских игр в Рио, говорится в сообщении на сайте спортивной организации.

Напомним, российская сборная выиграла золотую олимпийскую медаль в гандбольном турнире в Рио. В команду РФ вошли 6 представительниц ростовского гандбольного клуба. Анна Вяхирева забила в восьми матчах 36 мячей из 53 попыток.  

"Также в символическую сборную вошли российские гандболистки - Полина Кузнецова и Дарья Дмитриева. Лучшим нападающим названа спортсменка из Норвегии Нора Морк, на счету которой 62 мяча, заброшенных в ворота соперников во время олимпийского турнира", - следует из сообщения IHF.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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