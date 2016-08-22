Участницу ГК "Ростов-Дон" назвали самым ценным игроком турнира ОИ

"Также в символическую сборную вошли российские гандболистки - Полина Кузнецова и Дарья Дмитриева. Лучшим нападающим названа спортсменка из Норвегии Нора Морк, на счету которой 62 мяча, заброшенных в ворота соперников во время олимпийского турнира", - следует из сообщения IHF.