Участницу ГК "Ростов-Дон" назвали самым ценным игроком турнира ОИ

Напомним, российская сборная выиграла золотую олимпийскую медаль в гандбольном турнире в Рио. В команду РФ вошли 6 представительниц ростовского гандбольного клуба. Анна Вяхирева забила в восьми матчах 36 мячей из 53 попыток.
"Также в символическую сборную вошли российские гандболистки - Полина Кузнецова и Дарья Дмитриева. Лучшим нападающим названа спортсменка из Норвегии Нора Морк, на счету которой 62 мяча, заброшенных в ворота соперников во время олимпийского турнира", - следует из сообщения IHF.