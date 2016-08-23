Пермский край подключился к международной биржевой торговле

Properm.ru со ссылкой на руководителя управления регулирования ТЭК ФАС РФ Дмитрий Махонин пишет, что теперь пермские предприятия смогут торговать на бирже и откажутся от услуг посредников. Махонин уже давно поддерживает развитие данной биржи, подчёркивая, что подобные инструменты рыночного регулирования позволяют добиться справедливых цен на ресурсы. По его словам, на бирже цену формируют предложение и спрос.
В интервью журналистам он рассказал о том, что участие в торгах на бирже выгодно всем сторонам. Так, покупатель может найти поставщика ресурсов, не выходя из своего офиса. Для участия в торгах нужно лишь обзавестись компьютером и интернетом. Продавцы также получают новые каналы сбыта, не затрачивая на это лишние ресурсы. Продажа сырья напрямую выгодна всем.
В пользу этого говорит и статистика. Так, с каждым месяцем торговый оборот Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи только растёт. Например, сегодня порядка 15% всех нефтепродуктов, которые производятся в России, продаются именно через эту торговую площадку. Довольно популярным товаром является и природный газ. Ежемесячно на бирже продается около 1,5 млрд кубометров.
Дмитрий Махонин подчёркивает, что у пермских предприятий есть все предпосылки для успешной торговли на бирже. Так, они могут продавать на торговой площадке минеральные удобрения и древесину. Антимонопольщик уверен, что руководители пермских предприятий быстро осознают все преимущества такого подхода.
Как отмечает Махонин, сделки оплачивается российскими рублями, а это положительно сказывается и на развитии всей экономики страны. И чем больше предприятий будут использовать эту торговую площадку, тем более развитой будет рыночная экономика России.