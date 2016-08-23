Пермский край подключился к международной биржевой торговле

В интервью журналистам он рассказал о том, что участие в торгах на бирже выгодно всем сторонам. Так, покупатель может найти поставщика ресурсов, не выходя из своего офиса. Для участия в торгах нужно лишь обзавестись компьютером и интернетом. Продавцы также получают новые каналы сбыта, не затрачивая на это лишние ресурсы. Продажа сырья напрямую выгодна всем.