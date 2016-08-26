Дмитрий Махонин нашел способ повысить зарплаты и пенсии в Пермском крае

По сообщению интернет-портала Properm.ru, в Пермском крае полным ходом идет сбор подписей для направления петиции в правительство страны и государственную думу. Дмитрий Махонин обращает внимание на районные коэффициенты, которые, по сравнению с другими регионами в той же климатической зоне, меньше всех остальных.
По словам автора петиции, правительству необходимо полностью проработать данный закон и учесть все пожелания граждан страны. «Мы, как и многие другие находимся на одной полосе климатических и экологических условий. Однако, несмотря на это, мы имеет районный коэффициент от 1,15 до 1,2, в то время как другие регионы осваивают от 1,25 до 1,3. Мы считаем это не справедливым и требующим пересмотрения», - заявил Махонин.
Он также добавил, что необходимо добиться справедливости. Это возможно сделать только на федеральном уровне. Если ранее, когда были первые поправки в закон, некоторые регионы «похлопотали» и выбили себе лучший северный коэффициент, то в настоящее время, это невозможно сделать без одобрения правительства.
Нельзя исключать и надбавки к пенсиям. По мнению автора петиции, которую можно найти на сайте Change.org, в Пермском крае повышенную пенсию могут получать жители Гайинского, Косинского и Кочевского районов, так как люди здесь работают в сложном уральском климате и приносят региону основную часть регионального бюджета.