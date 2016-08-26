Дмитрий Махонин нашел способ повысить зарплаты и пенсии в Пермском крае

По словам автора петиции, правительству необходимо полностью проработать данный закон и учесть все пожелания граждан страны. «Мы, как и многие другие находимся на одной полосе климатических и экологических условий. Однако, несмотря на это, мы имеет районный коэффициент от 1,15 до 1,2, в то время как другие регионы осваивают от 1,25 до 1,3. Мы считаем это не справедливым и требующим пересмотрения», - заявил Махонин.