Ростовский школьник обойдется родителям от 7 до 50 тыс руб

Бренды
Фирменные магазины одежды славны своим качеством, натуральными материалами, но все это обойдется в кругленькую сумму для родителей. Возьмем, например, магазин детской одежды Gulliver. Рекламные лозунги гласят, что этот магазин предлагает товары российских производителей по доступным ценам. Но так ли это? Рюкзачок для школяра обойдется в среднем 5-6 тысяч рублей. Одеть мальчика в этом магазине без учета обуви можно в среднем от 7 тысяч рублей - брюки 2,5 тысячи рублей, сорочка 2 тысячи рублей, водолазка 2,5 тысячи рублей. Наряд для девочки обойдется несколько дороже - около 3 тысяч юбка, блуза в среднем 2,5 тысячи рублей, жилет 2-2,5 тысячи рублей. Всего 8 тысяч рублей. Торговые центры пестрят фирменными детскими магазинами, где цена на любую детскую одежду будет начинаться от четырехзначной цифры.
К слову о рюкзаках, в магазине "Спортмастер" можно найти детские рюкзаки всего за 800 рублей. Однако здесь не будет такого многообразия ярких рисунков и мультипликационных принтов.
Магазин детской обуви "Котофей" богат на ассортимент и предлагает обувь из натуральной кожи для мальчиков и девочек от 1,5 до 4 тысяч рублей. Кроссовки и рюкзаки здесь можно приобрести за 1,5-2,5 тысячи рублей.
В поисках экономии мы заглянули в магазины с менее кричащими рекламными вывесками. В таких магазинах, как FunDay и Gloria Jeans, одеть свое чадо можно за несколько тысяч рублей. Юбки 600-700 рублей, платья от 700 до 1 тысячи рублей, рубашки для девочек и мальчиков также от 700 до 1 тысячи рублей, брюки для мальчиков в среднем 1 тысяча рублей, различные джемперы и кардиганы от 600 до 1 тысячи рублей.
Магазин Familia, представляет из себя место, куда идут не за броским лейблом, а за сохранностью собственных сбережений. Одеть и обуть ребенка в школу можно в среднем от 3,5 до 8 тысяч рублей. Обилие одежды на вешалках предполагает собой не менее обильный разброс цен. Брюки для мальчиков можно найти от 400 до 1 тысячи рублей, есть также костюмы из брюк и пиджака стоимостью 1,2 тысячи рублей, отдельно пиджак будет стоить около 1 тысячи рублей, жилет 600-900 рублей, рубашки и для мальчиков, и для девочек в диапазоне 400-700 рублей, брюки для девочек от 400 до 1,2 тысячи рублей, юбки 400-600 рублей, платья от 400 до 1 тысячи рублей, жилеты и кардиганы от 600 до 1 тысячи рублей. Обуть детей обоих полов можно от 800 до 3 тысяч рублей.
На рынке не дешевле
Многие родители в поисках экономии едут за детской одеждой на рынок. Рыночные цены не сильно отличаются от магазинных, но если тщательно искать и умело торговаться можно сэкономить пару тысяч.
Как нам сообщила одна из мам будущей четвероклассницы, покупка одежды на рынке обошлась в размере 5 тысяч рублей. Учитывая, что обувь еще не купили.
"Понадобился новый рюкзак. В прошлом году его можно было за 2 тысячи купить, в этом обошелся в 4 тысячи. Учебники, благо, выдают в школе, на это тратиться не приходится. Кроме учебника по английскому языку, который вместе с диском и учебной тетрадью стоит 2 тысячи рублей", - рассказала ростовчанка.
Школьные сборы не имеют границ. Начиная от тетрадок, на которые родители каждого ученика "скидываются" по три тысячи рублей, заканчивая «золотым» ремонтом. В каждой школе своя "подать", но очевидно одно - на покупке одежды и канцелярии траты на школу не заканчиваются.
Гипермаркеты
В гипермаркетах некоторая одежда для ребенка будет дешевле, некоторая по той же цене, что и в обычных магазинах. Футболки от 150 рублей, костюмы для мальчиков из брюк и жилета от 2 тысяч рублей, жилеты от 300 рублей, брюки от 400 рублей, джемперы от 1 тысячи рублей, рубашки для девочек и мальчиков от 400 рублей, платья и сарафаны для девочек в среднем от 1 тысячи рублей, рюкзаки 2-4 тысячи рублей.
Что касается канцелярских товаров, многообразие фирм, расцветок и иных критериев делает цену на один и тот же предмет критически разной. Скажем, тетрадь в линию на 12 листов может стоить 2 рубля, а может 25, если обложка будет более твердой и с красочными рисунками.
Гипермаркет Ашан предлагает канцелярию по различным ценам от очень дешевых до необъяснимо дорогих. Простые тетради 12 листов по несколько рублей, с красочной обложкой порядка 10 рублей, линейки, угольники, транспортиры от 3 до 50 рублей в зависимости от размера и материала, цветные карандаши от 40 до 500 рублей в зависимости от количества карандашей в упаковке и производителя, фломастеры от 50 до 2 тысяч рублей, шариковые ручки от 7 до 850 рублей, альбомы для рисования от 9 до 100 рублей, краски 25-200 рублей.
Такие канцелярские магазины, как "Офис-класс", также имеют широкий диапазон цен, но начинаются они, в отличие от цен Ашана, несколько выше. Например, самая дешевая ручка стоит там 16 рублей, а самая дешевая тетрадь на 12 листов - 6 рублей 50 копеек.
Цены на рынке аналогичные, но на рынке, в отличие от магазинов, редко встретишь такого рода диковинки, как фломастеры за 2 тысячи рублей или акварельные краски за 4 тысячи.
Подводя итог стоит отметить, что рынок школьной продукции полон предложений на любой вкус и любой кошелек. Сумма для подготовки школьника к учебному году, включая одежду, обувь, ранец и все канцелярские принадлежности может варьироваться от семи - восьми тысяч рублей хоть до пятидесяти и более. Благо, учебники выдают в школе.