Ростовский школьник обойдется родителям от 7 до 50 тыс руб

Магазин Familia, представляет из себя место, куда идут не за броским лейблом, а за сохранностью собственных сбережений. Одеть и обуть ребенка в школу можно в среднем от 3,5 до 8 тысяч рублей. Обилие одежды на вешалках предполагает собой не менее обильный разброс цен. Брюки для мальчиков можно найти от 400 до 1 тысячи рублей, есть также костюмы из брюк и пиджака стоимостью 1,2 тысячи рублей, отдельно пиджак будет стоить около 1 тысячи рублей, жилет 600-900 рублей, рубашки и для мальчиков, и для девочек в диапазоне 400-700 рублей, брюки для девочек от 400 до 1,2 тысячи рублей, юбки 400-600 рублей, платья от 400 до 1 тысячи рублей, жилеты и кардиганы от 600 до 1 тысячи рублей. Обуть детей обоих полов можно от 800 до 3 тысяч рублей.