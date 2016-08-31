rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2016, 09:13

Published 31 августа 2016, 09:13

Modified 11 сентября 2022, 15:55

Updated 11 сентября 2022, 15:55

Донские колонии проверят на возможность развития производства

31 августа 2016, 09:13
Все исправительные колонии Ростовской области оценят с точки зрения потенциала для развития производства на их территории, сообщает региональное ГУФСИН.

“В течение ближайшего месяца состоятся выездные проверки донских мест лишения свободы. Целью поездок является подробное ознакомление с производственными возможностями на местах”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все мероприятия, связанные с увеличением производства в ИК, неразрывно связаны с налаживанием контакта между представителями бизнеса и уголовно-исполнительной системой региона.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика