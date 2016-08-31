Донские колонии проверят на возможность развития производства

Posted 31 августа 2016, 09:13
Published 31 августа 2016, 09:13
Modified 11 сентября 2022, 15:55
Updated 11 сентября 2022, 15:55
“В течение ближайшего месяца состоятся выездные проверки донских мест лишения свободы. Целью поездок является подробное ознакомление с производственными возможностями на местах”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что все мероприятия, связанные с увеличением производства в ИК, неразрывно связаны с налаживанием контакта между представителями бизнеса и уголовно-исполнительной системой региона.