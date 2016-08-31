Хамитов решил дистанцироваться от коррупции в дорожной сфере Башкирии

«В предвыборный период, когда на избирателя может повлиять каждое слово и политики стараются говорить лишь о своих успехах и достижениях, резкая критика состояния дорог может оказаться политической технологией, которую приходиться применять в отсутствие положительных информповодов», сообщается интернет-ресурсом fedpress.ru .
В качестве примера использования дорожной темы в предвыборных целях информагентство приводит слова Рустема Хамитова в интервью трем уфимским изданиям. По этим словам может сложиться впечатление, что их говорит не первое лицо республики, а какой-то оппозиционер: «На некоторых участках ситуация просто позорная, по-другому назвать ее не могу. Нельзя не вспомнить глубокие ямы, опасные трещины, вздувшиеся от воды ухабы, рытвины с острыми краями… Я уже устал говорить о глубокой колее, которая каждый год образуется даже на проспекте имени Салавата Юлаева».
«Нам пришлось приложить значительные усилия, для того чтобы к 1 июня привести в более или менее приличное состояние дороги Уфы и Уфимского района, - делится с местными журналистами Рустэм Хамитов. - Но и по сию пору многое еще не сделано».
Такая откровенность хоть и может принести очки партии власти, на самом деле не приводит к решению самой проблемы. Почему руководство региона не может исправить ситуацию даже у себя под носом – на дороге «Уфа-аэропорт»? Эту дорогу ремонтируют каждый год, а хорошего качества так и нет.
И причина всей этой истории вроде бы главе региона известна: «Нужно исключить любое воровство, которое в дорожном строительстве существует, - признается он. - А то уже стало классикой жанра – где есть дорога, там хороший подряд, весьма неплохие заработки, – сетует глава региона. – Знаю, что ряд руководителей частных структур, которые строят дороги, живут уже далеко за пределами нашей страны. Не из воздуха же они взяли эти деньги?»
Но решения проблемы пока так и не видать. Общественный деятель Азамат Галин не исключает, что поводом для возвращения к дорожной теме послужили заявления оппозиции о возможной причастности Хамитова к коррупции в дорожной сфере.
«Хамитов публично пытается дистанцироваться и говорит: «Мол, воруют, а я же лабораторию создавал, но оказалось, что лаборатория неэффективна!» – отмечает Галин и говорит о дороге «Уфа – аэропорт», которую, повторимся, ремонтируют каждый год. «Но в открытых источниках данных о затратах на эти работы нет. Возможно, там денег уже потрачено на дорог 10–20», – замечает Галин.