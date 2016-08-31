Хамитов решил дистанцироваться от коррупции в дорожной сфере Башкирии

И причина всей этой истории вроде бы главе региона известна: «Нужно исключить любое воровство, которое в дорожном строительстве существует, - признается он. - А то уже стало классикой жанра – где есть дорога, там хороший подряд, весьма неплохие заработки, – сетует глава региона. – Знаю, что ряд руководителей частных структур, которые строят дороги, живут уже далеко за пределами нашей страны. Не из воздуха же они взяли эти деньги?»



Но решения проблемы пока так и не видать. Общественный деятель Азамат Галин не исключает, что поводом для возвращения к дорожной теме послужили заявления оппозиции о возможной причастности Хамитова к коррупции в дорожной сфере.



«Хамитов публично пытается дистанцироваться и говорит: «Мол, воруют, а я же лабораторию создавал, но оказалось, что лаборатория неэффективна!» – отмечает Галин и говорит о дороге «Уфа – аэропорт», которую, повторимся, ремонтируют каждый год. «Но в открытых источниках данных о затратах на эти работы нет. Возможно, там денег уже потрачено на дорог 10–20», – замечает Галин.