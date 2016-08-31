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ЦБ и АСВ нашли способ противостоять махинациям по «схеме Арксбанка»

31 августа 2016, 12:19
Накануне парламентских выборов многие банкиры наверняка постараются извлечь из ситуации максимум выгоды. К сожалению, далеко не всегда такие попытки совершаются с использованием честных методов. В результате страдают вкладчики и, соответственно, государс

Интернет-издание «Актуальные Комментарии» пишет, что именно к таким случаям следует отнести недавний скандал, связанный с банкротством АрксБанка, застрахованные вкладчики которого не имеют возможности вернуть свои деньги. Проблема в том, что руководство финучреждения использовало новую, незнакомую ранее специалистам Агентства страхования вкладов схему. Её суть заключается в использовании специальной программы, которая позволяла не отображать депозиты на балансе банка, что в случае банкротства формально и предоставляет регулятору право не выплачивать вклады.

После отзыва лицензии у АрксБанка месяц назад начала работать временная администрация, которая и выявила использование мошеннической схемы, позволившей вывести из оборота порядка 35 миллиардов рублей. Другими словами, в отчетности отображалась только десятая часть от суммы реальных депозитов.

Эксперты отмечают, что попытки использовать подобную схему будут предприниматься и впредь, поскольку на законодательном уровне существуют пробелы, которыми мошенники и пользуются.

Впрочем, Алексей Абрамов, возглавляющий в АСВ департамент страхования депозитов, заверил всех обманутых вкладчиков, что регулятор выполнит свои обязательство и компенсирует вкладчикам потери в полном объеме.

По его словам, и Центробанк, и Агентство страхования вкладов смогут не допустить повторения подобных случаев, поскольку смогут по косвенным признаком определить использование криминальных схем.

Аналитики также уверены, что таким образом дискредитировать регуляторов в лице ЦБ и АВС не удастся, даже если недовольные банкиры будут пытаться использовать политическую аргументацию в условиях нынешнего кризиса.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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