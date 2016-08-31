ЦБ и АСВ нашли способ противостоять махинациям по «схеме Арксбанка»

Интернет-издание «Актуальные Комментарии» пишет, что именно к таким случаям следует отнести недавний скандал, связанный с банкротством АрксБанка, застрахованные вкладчики которого не имеют возможности вернуть свои деньги. Проблема в том, что руководство финучреждения использовало новую, незнакомую ранее специалистам Агентства страхования вкладов схему. Её суть заключается в использовании специальной программы, которая позволяла не отображать депозиты на балансе банка, что в случае банкротства формально и предоставляет регулятору право не выплачивать вклады.
После отзыва лицензии у АрксБанка месяц назад начала работать временная администрация, которая и выявила использование мошеннической схемы, позволившей вывести из оборота порядка 35 миллиардов рублей. Другими словами, в отчетности отображалась только десятая часть от суммы реальных депозитов.
Эксперты отмечают, что попытки использовать подобную схему будут предприниматься и впредь, поскольку на законодательном уровне существуют пробелы, которыми мошенники и пользуются.
Впрочем, Алексей Абрамов, возглавляющий в АСВ департамент страхования депозитов, заверил всех обманутых вкладчиков, что регулятор выполнит свои обязательство и компенсирует вкладчикам потери в полном объеме.
По его словам, и Центробанк, и Агентство страхования вкладов смогут не допустить повторения подобных случаев, поскольку смогут по косвенным признаком определить использование криминальных схем.
Аналитики также уверены, что таким образом дискредитировать регуляторов в лице ЦБ и АВС не удастся, даже если недовольные банкиры будут пытаться использовать политическую аргументацию в условиях нынешнего кризиса.