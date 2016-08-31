ЦБ и АСВ нашли способ противостоять махинациям по «схеме Арксбанка»

Интернет-издание «Актуальные Комментарии» пишет, что именно к таким случаям следует отнести недавний скандал, связанный с банкротством АрксБанка, застрахованные вкладчики которого не имеют возможности вернуть свои деньги. Проблема в том, что руководство финучреждения использовало новую, незнакомую ранее специалистам Агентства страхования вкладов схему. Её суть заключается в использовании специальной программы, которая позволяла не отображать депозиты на балансе банка, что в случае банкротства формально и предоставляет регулятору право не выплачивать вклады.