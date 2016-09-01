КПРФ не даст фальсифицировать выборы в Крыму и Севастополе

Афонин говорит, что в Крыму не создаются барьеры для агитации, а КПРФ чувствует себя в новом регионе РФ уверенно. Тем не менее, коммунисты хотят обеспечить честные выборы. Для этого они организацию систему параллельного подсчёта голосов. Депутат пояснил, что с помощью этой системы они смогут получить результаты выборов даже раньше, чем ЦИК.