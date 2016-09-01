КПРФ не даст фальсифицировать выборы в Крыму и Севастополе

Как пишут «Новые Известия», сам Юрий Афонин сейчас находится в Крыму с рабочим визитом. Депутат-коммунист приехал на полуостров, чтобы лично проконтролировать ход избирательной кампании, а также встретиться с руководством региона. Например, недавно он провёл встречу с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Как рассказал депутат в интервью журналистам, он остался доволен услышанным. По словам Афонина, у него создалось впечатление о благих намерениях нового руководителя города.
Афонин говорит, что в Крыму не создаются барьеры для агитации, а КПРФ чувствует себя в новом регионе РФ уверенно. Тем не менее, коммунисты хотят обеспечить честные выборы. Для этого они организацию систему параллельного подсчёта голосов. Депутат пояснил, что с помощью этой системы они смогут получить результаты выборов даже раньше, чем ЦИК.
Для собственного подсчёта результатов коммунистам понадобится помощь местных активистов. В качестве наблюдателей КПРФ собирается привлечь три тысячи крымчан. Юрий Афонин уверен, что данные усилия КПРФ будут способствовать проведению честных выборов, а коммунисты смогут рассчитывать на 25-30 процентов голосов.
Журналистам депутат Госдумы РФ рассказал о том, что КПРФ выступала за привлечение международных наблюдателей. В частности, коммунисты связывались с ОБСЕ и СНГ, но те после некоторых раздумий отказались от предложений. Как говорит сам Афонин, отказ международных наблюдателей может быть связан с международным давлением. Негативный образ Крыма в составе РФ, создаваемый в СМИ, явно сказался на решении ОБСЕ и СНГ.
Тем не менее, Афонин считает, что все предпосылки для проведения честных выборов уже были созданы. Так, к примеру, у коммунистов нет особых нареканий к Центризбиркому, который недавно возглавила Элла Памфилова. Афонин подчёркивает, что с её предшественниками членам КПРФ приходилось регулярно вступать в противоборство.