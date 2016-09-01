rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

КПРФ не даст фальсифицировать выборы в Крыму и Севастополе

1 сентября 2016, 16:45
В этом году крымчане впервые будут голосовать на выборах в Государственную Думу РФ. Большой интерес к Крыму проявляют коммунисты, которые высоко оценивают собственные шансы на успех в регионе. Депутат Госдумы РФ от КПРФ Юрий Афонин в Севастополе заявил,

Как пишут «Новые Известия», сам Юрий Афонин сейчас находится в Крыму с рабочим визитом. Депутат-коммунист приехал на полуостров, чтобы лично проконтролировать ход избирательной кампании, а также встретиться с руководством региона. Например, недавно он провёл встречу с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Как рассказал депутат в интервью журналистам, он остался доволен услышанным. По словам Афонина, у него создалось впечатление о благих намерениях нового руководителя города.

Афонин говорит, что в Крыму не создаются барьеры для агитации, а КПРФ чувствует себя в новом регионе РФ уверенно. Тем не менее, коммунисты хотят обеспечить честные выборы. Для этого они организацию систему параллельного подсчёта голосов. Депутат пояснил, что с помощью этой системы они смогут получить результаты выборов даже раньше, чем ЦИК.

Для собственного подсчёта результатов коммунистам понадобится помощь местных активистов. В качестве наблюдателей КПРФ собирается привлечь три тысячи крымчан. Юрий Афонин уверен, что данные усилия КПРФ будут способствовать проведению честных выборов, а коммунисты смогут рассчитывать на 25-30 процентов голосов.

Журналистам депутат Госдумы РФ рассказал о том, что КПРФ выступала за привлечение международных наблюдателей. В частности, коммунисты связывались с ОБСЕ и СНГ, но те после некоторых раздумий отказались от предложений. Как говорит сам Афонин, отказ международных наблюдателей может быть связан с международным давлением. Негативный образ Крыма в составе РФ, создаваемый в СМИ, явно сказался на решении ОБСЕ и СНГ.

Тем не менее, Афонин считает, что все предпосылки для проведения честных выборов уже были созданы. Так, к примеру, у коммунистов нет особых нареканий к Центризбиркому, который недавно возглавила Элла Памфилова. Афонин подчёркивает, что с её предшественниками членам КПРФ приходилось регулярно вступать в противоборство.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00