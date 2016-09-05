Донские достопримечательности не попадут на новые банкноты

Результаты второго этапа конкурса по выбору изображений для новых российских денежных купюр были объявлены в понедельник. В список достопримечательностей, которые могут появиться на купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей, не попали памятник "Тачанка-Ростовчанка", стела "Освободителям Ростова" и Новочеркасский Вознесенский войсковой собор.