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Донские достопримечательности не попадут на новые банкноты

5 сентября 2016, 12:40
Центральный Банк России опубликовал названия 10 городов, изображение которых может появиться на новых российских купюрах, среди них не оказалось Ростова-на-Дону и Новочеркасска, следует из сообщения портала Твоя-россия.рф.

Результаты второго этапа конкурса по выбору изображений для новых российских денежных купюр были объявлены в понедельник. В список достопримечательностей, которые могут появиться на купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей, не попали памятник "Тачанка-Ростовчанка", стела "Освободителям Ростова" и Новочеркасский Вознесенский войсковой собор.

"Напомним, что этап голосования провел фонд "Общественное мнение". Лидирующую позицию занял Волгоград, за него проголосовали больше 3,6 тысячи человек", - следует из сообщения.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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