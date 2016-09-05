ФАС предлагает не сносить дома возле трубопроводов в Пермском крае

Часто проблема заключается в том, что жильцы даже не знают, что их дом расположен в охранной зоне, и вызов в суд для них становится полной неожиданностью. Кстати, существует практика, когда подобные дела рассматриваются годами без участия ответчиков. Имеются случаи вынесения решений в пользу сноса, что стало причиной роста социальной напряженности.