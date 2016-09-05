ФАС предлагает не сносить дома возле трубопроводов в Пермском крае

Как пишет издание Properm.ru, речь идет о проекте федерального закона «О трубопроводном магистральном транспорте нефти/нефтепродуктов», предполагающем внесение изменений в существующее законодательство и активно обсуждаемом общественностью после его публикации на федеральном портале новых законопроектов. Авторство разработки документа принадлежит специалистам Минэнерго, а его содержимое предполагает узаконить снос «самовольных построек», расположенных в пределах охранной зоны магистральных нефтепроводов.
Если проект обретет силу закона, любой собственник трубопровода получит возможность самостоятельно демонтировать в охранной зоне все расположенные там объекты, включая шлагбаумы, ограды и другие сооружения. При этом затраты на снос сооружений должны компенсировать «лица, осуществивших строительство таких объектов».
В числе лоббистов законопроекта выступает компания «Транснефть», руководство которой убеждено, что с помощью внесения правок в закон будет преодолено его несовершенство. Представители ФАС РФ оценили документ критически, полагая, что в случае его принятия тысячи жилых домов, по разным причинам возведенные в охранной зоне, окажутся под угрозой сноса.
«Это прямое нарушение интересов и прав людей, и множество случаев в любом случае будут спорными, поскольку налицо явные противоречия в разных законодательных актах», - отметил Дмитрий Махонин. По его словам, весь спектр проблем, которые могут появиться, будут носить общефедеральный характер.
Непосредственно в Перми под угрозой сноса окажутся дома в микрорайонах Ива, Адищево, Архиерейка, Запруд. Всего, согласно подсчетам Махонина, на территории Пермского края могут снести около 3000 домов и дач.
Часто проблема заключается в том, что жильцы даже не знают, что их дом расположен в охранной зоне, и вызов в суд для них становится полной неожиданностью. Кстати, существует практика, когда подобные дела рассматриваются годами без участия ответчиков. Имеются случаи вынесения решений в пользу сноса, что стало причиной роста социальной напряженности.
Махонин считает, что в законопроекте есть и другие проблемные места, в частности, пункт, касающийся тарифного регулирования.