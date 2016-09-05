Каждого десятого пропавшего без вести так и не находят

У нас есть серьезная боль и проблема. Она связана с министерством здравоохранения. Если вы сейчас позвоните в больницу и скажете, что у вас пропал родственник и вы хотите узнать, не попадал ли он в эту больницу, вам, скорее всего, откажут в ответе. Там есть какой-то огромный свод законов о неразглашении личных данных, о медицинской тайне. Мы никак не можем до них достучаться, что мы даже фамилии не спрашиваем, нам не нужен диагноз или другая информация, мы просто ищем человека с какими-то особыми приметами. Это нужно нам для того, чтоб мы могли туда отправить оперативника или родственника. Список больниц огромен, оперативник или родственник физически не сможет объехать все больницы. А по официальному запросу полиции ответ может идти неделю. Я пытался обращаться в разные инстанции вплоть до губернатора. Ничем это не закончилось. Причем известен очень удачный пример решения этой проблемы в Москве. У них второй или третий год работает специальный портал, который создан совместно с минздравом, правительством Москвы и "Лизой Алерт". Работает он следующим образом - если в больницу попадает человек без документов и по любым причинам он не может назвать свое имя, персонал больницы размещает на портале его описание и фотографию, которая будет доступна после персонального запроса. Информация в закрытом доступе, но все это при необходимости можно быстро решить. Ростовский минздрав говорит, что это невозможно и чуть ли не подсудное дело. Недавно мы искали бабушку более трех недель и все это время она лежала в больнице. Три недели работают два отдела полиции, тратятся ваши и наши налоги на их работу, работают ребята из поискового отряда, родственники переживают. А человек все это время лежит в больнице. Это главная проблема, и других таких нет. Взаимодействие происходит с кем угодно, кроме больниц.