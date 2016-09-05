rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону создадут кластер атомного машиностроения

5 сентября 2016, 15:12
В городе Волгодонске Ростовской области намерены создать промышленный кластер атомного машиностроения, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе сегодняшней рабочей поездки в Волгодонск.

В него войдут 17 организаций: предприятия, созданные на базе промышленных мощностей бывшего завода "Атоммаш" и научно-исследовательские институты. В течение четырёх лет их число может быть увеличено вдвое.

"Создание кластера даёт возможность, с одной стороны, учитывать интересы территории города Волгодонска и производителей этой продукции, с другой стороны, отстаивать интересы региона. Если в этом заинтересованы те, кто пользуется этой продукцией, например, такие корпорации, как Росатом, Газпром, то это даёт возможность формировать заказы для выпуска и сбыта, что позволит сформировать финансовую устойчивость и построить эффективную экономику", - говорит Голубев.

После регистрации кластера начнется активное взаимодействие с министерством промышленности РФ. С компаниями Росатом, Газпром предприятия, вошедшие в кластер, работают уже сегодня. В частности, по словам руководителя специализированной организации промышленного кластера, президента НП "Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска" Николая Кривошлыкова, сейчас для "Газпрома" разработаны клапаны обратные осесимметричные и клапаны регулирующие большего диаметра. Несколько десятков единиц такого оборудования уже поставлено на предприятие.

"К 2020 году мы намерены увеличить темпы роста с 4% до 6%, а ежегодную выручку - с 5,6 до 7 миллиардов рублей", - отметил Кривошлыков.

Большая часть продукции будет поставляться на экспорт. Уже по итогам первого полугодия 2016 года порядка 80% произведённой продукции для сооружения атомных станций отправлено в Китай и Индию.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14