На Дону создадут кластер атомного машиностроения

В него войдут 17 организаций: предприятия, созданные на базе промышленных мощностей бывшего завода "Атоммаш" и научно-исследовательские институты. В течение четырёх лет их число может быть увеличено вдвое.



"Создание кластера даёт возможность, с одной стороны, учитывать интересы территории города Волгодонска и производителей этой продукции, с другой стороны, отстаивать интересы региона. Если в этом заинтересованы те, кто пользуется этой продукцией, например, такие корпорации, как Росатом, Газпром, то это даёт возможность формировать заказы для выпуска и сбыта, что позволит сформировать финансовую устойчивость и построить эффективную экономику", - говорит Голубев.



После регистрации кластера начнется активное взаимодействие с министерством промышленности РФ. С компаниями Росатом, Газпром предприятия, вошедшие в кластер, работают уже сегодня. В частности, по словам руководителя специализированной организации промышленного кластера, президента НП "Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска" Николая Кривошлыкова, сейчас для "Газпрома" разработаны клапаны обратные осесимметричные и клапаны регулирующие большего диаметра. Несколько десятков единиц такого оборудования уже поставлено на предприятие.



"К 2020 году мы намерены увеличить темпы роста с 4% до 6%, а ежегодную выручку - с 5,6 до 7 миллиардов рублей", - отметил Кривошлыков.



Большая часть продукции будет поставляться на экспорт. Уже по итогам первого полугодия 2016 года порядка 80% произведённой продукции для сооружения атомных станций отправлено в Китай и Индию.