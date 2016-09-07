В Башкирии вокруг партии «Единая Россия» разразился скандал

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов направил жалобу на финансовые нарушения «Единой России» в адрес первого заместителя президента России Вячеслава Володина. Копии письма были отосланы в Генпрокуратуру и ЦИК. По словам Шагимуратова, агитационные печатные материалы, распространяемые на территории республики, оплачены со счета Башкортостанского отделения партии «Единая Россия». А закон требует, чтобы агитация однамандатников оплачивалась с личных счетов кандидатов.
В тексте жалобы говорится, что три агитационные листовки были выпущены в период с 28 июля по восьмое августа тиражом в один 1800 тысяч экземпляров. В каждой из них позиционируются все башкирские кандидаты-одномандатники: Павел Качкаев, Зариф Байгускаров, Зугура Рахматуллина, Ильдар Бикбаев и Алексей Изотов.
Это является серьезным нарушением части 10 статьи 62 федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы». Результатом нарушения может стать отмена регистрации и снятие с выборов кандидатов «Единой России» в судебном порядке.
Представители «Справедливой России» настаивают на изъятии листовок и привлечении «Единой России» и ее кандидатов к административной ответственности. В свою очередь, возможное решение Центризбиркома России о снятии кандидатов партии-нарушителя станет фактическим поражением, как для республиканского отделения партии власти, так и лично для Хамитова. Такая ситуация, может сказаться на отношение к главе Башкирии со стороны аппарата президента РФ.