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В Башкирии вокруг партии «Единая Россия» разразился скандал

7 сентября 2016, 20:35
Позиции главы республики Башкортостан Рустэма Хамитова могут пошатнуться из-за нарушения финансирования агитационной компании «Единой России». Об этом пишет издание «Медиакорсеть».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов направил жалобу на финансовые нарушения «Единой России» в адрес первого заместителя президента России Вячеслава Володина. Копии письма были отосланы в Генпрокуратуру и ЦИК. По словам Шагимуратова, агитационные печатные материалы, распространяемые на территории республики, оплачены со счета Башкортостанского отделения партии «Единая Россия».  А закон требует, чтобы агитация однамандатников оплачивалась с личных счетов кандидатов.

В тексте жалобы говорится, что три агитационные листовки были выпущены в период с 28 июля по восьмое августа тиражом в один 1800 тысяч экземпляров. В каждой из них позиционируются все башкирские кандидаты-одномандатники: Павел Качкаев, Зариф Байгускаров, Зугура Рахматуллина, Ильдар Бикбаев и Алексей Изотов.

Это является серьезным нарушением части 10 статьи 62 федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы». Результатом нарушения может стать отмена регистрации и снятие с выборов кандидатов «Единой России» в судебном порядке.

Представители «Справедливой России» настаивают на изъятии листовок и привлечении «Единой России» и ее кандидатов к административной ответственности. В свою очередь, возможное решение Центризбиркома России о снятии кандидатов партии-нарушителя станет фактическим поражением, как для республиканского отделения партии власти, так и лично для  Хамитова. Такая ситуация, может сказаться на отношение к главе Башкирии со стороны аппарата президента РФ.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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