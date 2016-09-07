В Башкирии вокруг партии «Единая Россия» разразился скандал

Представители «Справедливой России» настаивают на изъятии листовок и привлечении «Единой России» и ее кандидатов к административной ответственности. В свою очередь, возможное решение Центризбиркома России о снятии кандидатов партии-нарушителя станет фактическим поражением, как для республиканского отделения партии власти, так и лично для Хамитова. Такая ситуация, может сказаться на отношение к главе Башкирии со стороны аппарата президента РФ.