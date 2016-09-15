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Автовладельцев предлагают поделить на классы

15 сентября 2016, 14:36
Российский Минфин предлагает разделить полисы автогражданской ответственности на классы – "эконом", "стандарт" и "премиум", пишет "Коммерсант", ссылаясь на окончательный вариант поправок к закону об ОСАГО, подготовленных ведомством к совещанию в ЦБ в пятницу.

Класс "эконом" предполагает лимит ответственности до 400 тысяч по "железу" и до полумиллиона рублей по здоровью, "стандарт" - до миллиона по каждому из рисков и "премиум" со страховой суммой до двух миллионов рублей. Кроме того, внесенные в закон поправки предусматривают отмену коэффициента мощности автомобиля и введение критерия "соблюдение правил ПДД". Также возможно введение поправок, предусматривающих повышающий коэффициент за ложные сведения, предоставленные страхователем, которые могли повлиять на стоимость полиса.

Что касается системы страховых выплат, денежные компенсации будут заменены ремонтом автомобиля. "Страхователь сможет выбирать автосервис из тех фирм, с которыми заключен договор у страховщика. При этом страховая компания будет нести ответственность за качество ремонта", - пишет издание.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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