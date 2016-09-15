Автовладельцев предлагают поделить на классы

Класс "эконом" предполагает лимит ответственности до 400 тысяч по "железу" и до полумиллиона рублей по здоровью, "стандарт" - до миллиона по каждому из рисков и "премиум" со страховой суммой до двух миллионов рублей. Кроме того, внесенные в закон поправки предусматривают отмену коэффициента мощности автомобиля и введение критерия "соблюдение правил ПДД". Также возможно введение поправок, предусматривающих повышающий коэффициент за ложные сведения, предоставленные страхователем, которые могли повлиять на стоимость полиса.