Бизнес-омбудсмен хочет судить следователей за их ошибки

Показательным бизнес-омбудсмен назвал дело полковника Захарченко, у которого при обыске нашли порядка восьми миллиардов рублей, отнятых у предпринимателей. Стоит вспомнить и недавнее дело ростовского бизнесмена Александра Хуруджи, который около восьми месяцев находился в СИЗО и был выпущен под залог в 5 миллионов рублей только после личного поручительства Титова. По сведениям федерального бизнес-омбудсмена, за прошедший год по различным экономическим статьям в стране возбудили около 230 тысяч уголовный дел против представителей бизнес-сообщества и их число ежегодно растет. «Сейчас в СИЗО находится порядка 6,5 тысяч предпринимателей. До суда же дойдут не более 15% — дела остальных развалятся на этапе следствия», — отмечает он.