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Бизнес-омбудсмен хочет судить следователей за их ошибки

16 сентября 2016, 18:45
Федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен ввести уголовную ответственность сроком до 10 лет для следователей, ошибочно возбудивших дела против предпринимателей, если его самая молодая партия олигархов — «Партия Роста»

«Сейчас в России нет законодательного надзора за следователями, возбудившими дела по ошибке. Поэтому они и делают безнаказанно все, что захотят. Отсюда и коррупция, и рейдерские захваты, и удушение такого «непослушного» бизнеса», — считает он.

Показательным бизнес-омбудсмен назвал дело полковника Захарченко, у которого при обыске нашли порядка восьми миллиардов рублей, отнятых у предпринимателей. Стоит вспомнить и недавнее дело ростовского бизнесмена Александра Хуруджи, который около восьми месяцев находился в СИЗО и был выпущен под залог в 5 миллионов рублей только после личного поручительства Титова. По сведениям федерального бизнес-омбудсмена, за прошедший год по различным экономическим статьям в стране возбудили около 230 тысяч уголовный дел против представителей бизнес-сообщества и их число ежегодно растет. «Сейчас в СИЗО находится порядка 6,5 тысяч предпринимателей. До суда же дойдут не более 15% — дела остальных развалятся на этапе следствия», — отмечает он.


#Желтые новости#Денис Объедкин
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