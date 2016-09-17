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Обыски в ЮФУ после задержания сотрудников не проводились

17 сентября 2016, 12:06
В Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону не проводились обыски после скандала со взятками, сообщил RostovGazeta представитель вуза.

"В главном корпусе университета обыски не проводились. В соответствии с письмом от УМВД РФ по региону, были предоставлены сведения в отношении трех работников в связи с проведением проверки", - сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что сотрудников вуза задержали за получение от студентов по 20 тысяч рублей за место в общежитие. Также сообщалось, что в главном здании проводились обыски.

Это не первый скандал с данным учреждением. В прошлом году завели уголовное дело по факту мошенничества, когда ректорат закупил элитную испанскую мебель для актового зала. Университет опубликовал документы на портале госзакупок, но приобрел мебель, которая не соответствовала начальной заявке.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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