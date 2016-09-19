В Казани незаконно устанавливают камеры видеонаблюдения в жилых домах

Интернет-издание Inkazan.ru пишет, что в декабре 2015 года представитель «Уютного дома» начал агитировать жителей дома за установку современной системы видеонаблюдения, красочно описав её преимущества и умолчав о стоимости услуги.
Однако желающих приобщиться к благам цивилизации оказалось немного – всего около 10%, причем это были в основном жители нижних этажей. Тогда УК «Уютный дом» оформил заочное голосование, результаты которого оказались «нужными», и накануне новогодних праздников видеонаблюдение в доме все же появилось.
Впрочем, обещанного качества картинки система не обеспечила: внутренние камеры не обеспечивали распознавание лица входящего, а наружные оказались бесполезными в ночное время.
В начале января владельцы квартир начали получать счет-фактуры, в которых появился новый пункт – «Видеокамеры и техоснащение». И хотя стоимость услуги оказалась небольшой – 45 рублей/месяц, представители подрядчика, компании ITPlus, заявили, что стоимость 4 IP-камер для 120-квартирного дома составила около 200 тысяч рублей, причем эта сумма будет разделена на всех жильцов, независимо от того, как они проголосовали.
Тогда было принято решение провести повторное голосование. На этот раз – в присутствии всех владельцев квартир. Как и ожидалось, за установку системы видеонаблюдения высказалось всего 11% жильцов. С этими результатами активисты и отправились к Марату Нуриеву. Впрочем, их поиски правды завершились ничем: владелец «Уютного дома» продемонстрировал инициативным общественникам результаты первого голосования и заявил, что при заключении контракта он руководствовался именно этим документом.
Попытки отстоять свою правоту в суде к желаемым результатам не привели. Как пишет Global24News.ru, оказалось, что это далеко не первый подобный случай в Казани: подобная история повторилась еще в дюжине домов.
Впрочем, специалисты считают, что отстоять свои права можно. Нужно лишь доказать, что стоимость услуг сильно завышена, а результаты заочного голосования подделаны. Да и самовольно включать в счет-фактуру стоимость незаконной услуги управляющая компания не имела права.