В Казани незаконно устанавливают камеры видеонаблюдения в жилых домах

Тогда было принято решение провести повторное голосование. На этот раз – в присутствии всех владельцев квартир. Как и ожидалось, за установку системы видеонаблюдения высказалось всего 11% жильцов. С этими результатами активисты и отправились к Марату Нуриеву. Впрочем, их поиски правды завершились ничем: владелец «Уютного дома» продемонстрировал инициативным общественникам результаты первого голосования и заявил, что при заключении контракта он руководствовался именно этим документом.