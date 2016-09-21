Джефф Монсон приедет на турнир на Ставрополье

Турнир, дающий возможность молодым спортсменам выступить вместе со звездами, пройдет 9 октября в самом большом дворце спорта Ставрополья - в “Арене” в Невинномысске. Спонсор мероприятия – группа компаний «Арнест». Президент группы Алексей Сагал отметил важность того, что жители его родного города смогут посетить событие такого масштаба.