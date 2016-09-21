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Джефф Монсон приедет на турнир на Ставрополье

21 сентября 2016, 13:44
Две звезды боев без правил –Джефф Монсон и Шеннон Ритч приедут в Невинномысск Ставропольского края на бои по правилам ММА А-Fight,

“Бой мировых звезд станет главным в соревнованиях. Помимо него, бойцы со всего Северного Кавказа проведут еще 13 встреч”, - рассказал NewsTracker  организатор Андрей Пичужкин.

Турнир, дающий возможность молодым спортсменам выступить вместе со звездами, пройдет 9 октября в самом большом дворце спорта Ставрополья  - в “Арене” в Невинномысске. Спонсор мероприятия – группа компаний «Арнест». Президент группы Алексей Сагал отметил важность того, что жители его родного города смогут посетить событие такого масштаба.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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